"Il matrimonio si fa sempre in due, ma non dipende da me... Per me mettersi seduti e parlare di tante cose si potrebbe fare". Lo ha detto Francesco Totti a Dazn a chi gli chiedeva cosa mancasse per un suo ritorno come dirigente della Roma.

Parlando di Pellegrini, ha aggiunto: "Il capitano ha responsabilità un po' diverse, lui avendo questo ruolo ha capito l'importanza sia del giocatore che della persona. Sta ritornando ai suoi livelli, perciò sono felice per lui. Ci siamo sentiti e l'ho un po' incoraggiato dopo il rigore sbagliato con il Feyenoord. Ma si è ripreso ed è tornato il capitano che conoscevamo".

Infine sulla possibilità di fare pace con Spalletti ha concluso: "hO solo risposto a un giornalista dicendo che se lo avessi incontrato lo avrei saluto. Come allenatore poi è fuori discussione: ha fatto una stagione strepitosa, ho sempre detto che lui è tra gli allenatori più forti in circolazione".

© Riproduzione riservata