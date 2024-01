Il Cagliari ospita il Torino nella sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Classifica cortissima nella zona bassa, i rossoblù devono far valere il fattore casa (alla Domus hanno ottenuto 15 dei 18 punti conquistati in campionato) per non rischiare di ritrovarsi nelle ultime tre posizioni di classifica.

Una partita nel segno di Gigi Riva, sardi in campo con il lutto al braccio e una maglietta commemorativa, senza sponsor e con il numero 11 sul petto, per ricordare Rombo di Tuono.

Ranieri ne cambia due rispetto alla squadra sconfitta a Frosinone ma rivoluziona il modulo, inserisce un terzo centrale e scende in campo con un 3-5-1-1 (più 5-3-1-1), Nandez a supporto di Petagna. Questo l’undici titolare: Scuffet, Zappa, Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi, Sulemana, Makoumbou, Jankto, Nandez, Petagna.

Il Torino di Juric risponde con il 3-4-1-2: Milinkovic Savic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro, Vlasic, Sanabria, Zapata.

