Il Cagliari è tornato subito in campo, già da questa mattina, col pensiero alla sfida di venerdì sera alla Domus contro la Spal di Daniele De Rossi. Defaticante e palestra per chi ha giocato a Cittadella, allenamento completo per gli altri.

In gruppo, pienamente recuperato, c'è anche Obert, ieri in panchina al “Tombolato”.

Allenamento personalizzato per Viola e Mancosu, con quest'ultimo che spera di tornare in gruppo proprio in vista della sfida contro la sua ultima squadra prima del ritorno al Cagliari.

In differenziato anche Goldaniga e Pavoletti, le cui condizioni sono tenute sotto controllo dallo staff medico. A riposo, invece, Di Pardo, bloccato alla vigilia della partenza per Cittadella da un nuovo problema agli adduttori.

Domani squadra di nuovo in campo al mattino.

