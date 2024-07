Per il Cagliari siamo al giorno numero 18 in campo, si ricomincia dopo la pausa seguita alla gara amichevole con il Como. Fra Assemini e Chatillon, Nicola ha già una idea chiara di quello che ha a disposizione e il progetto tattico. Tre difensori, che diventano cinque in fase di non possesso della palla, l’ipotesi del trequartista in appoggio ai due attaccanti seppure di base il Cagliari ‘24-25 partirà con cinque centrocampisti, con i due “braccetti” laterali invitati a spingere sulle fasce quando possibile.

Oggi due allenamenti, con la prima conferenza stampa del nuovo acquisto Nadir Zortea.

Mercato: dalle parole di Tommaso Giulini, la concreta possibilità che il Cagliari proceda sul mercato con uno, due innesti dopo aver fatto cinque acquisti e ceduto Nandez, Dossena e Sulemana.

Appuntamento su Unionesarda.it per gli aggiornamenti e alle 19.30 su Radiolina e Videolina per “Il Cagliari in diretta estate” con Alberto Masu e Lele Casini.

© Riproduzione riservata