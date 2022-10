"Per il tipo di partita che volevo fare avevo bisogno di giocatori dalle caratteristiche di Luvumbo e Falco. Credo che con una batteria di attaccanti come la nostra ci sta che ci possa essere spesso qualche novità".

Così mister Fabio Liverani, dopo la vittoria del Cagliari contro il Brescia (2-1).

"Abbiamo preso gol alla fine – ha spiegato il tecnico rossoblù a fine partita – ma a parte il possesso palla non abbiamo concesso molto agli avversari, non mi risultano parate di Radunovic. E abbiamo avuto un'occasione con Deiola, una con Millico e c'è un intervento sospetto su Luvumbo in area. Stiamo migliorando molto anche a livello mentale, è un fattore molto importante. Ma penso anche che per fare bene sia fondamentale la difesa. E, a parte il gol, non abbiamo corso grandi pericoli".

Liverani ha parlato anche di Capradossi, all’esordio: "È entrato bene è un giocatore che ci potrà tornare utile". E dei prossimi impegni, la Coppa Italia e poi Ascoli. "Da domani tutti devono mettersi in condizione per essere scelti per una bella gara di qualità con il Bologna, poi da venerdì pensiamo l'Ascoli - chiarisce Liverani - I margini di crescita? Dipendono anche dalla crescita dell'autostima. Ma penso che le partite di oggi e di Genova abbiano convinto la squadra che si può vincere. Veniamo da due partite con squadre sopra di noi. E abbiamo dimostrato in entrambe le occasioni di potercela giocare".

DEIOLA – Per Deiola primo gol della stagione: "Felicissimo per il gol, ma soprattutto per la prestazione della squadra che è tornata a vincere - commenta il giocatore - Avevamo fatto bene a Genova, ci tenevano tanto". Centrale o mezzala? "Mi piace giocare da mezzala - precisa - ma chiaramente sono sempre a disposizione delle decisioni del mister". Il ritiro? "Una nostra scelta - conferma Deiolaa - secondo noi era il modo giusto per trovare la concentrazione perché volevamo assolutamente vincere questa partita. Penso che questa partita ci possa dare ancora maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. Dall'inizio lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi".

Il tentativo di rimonta del Brescia? "Potevamo chiuderla prima - sottolinea Deiola - ma ci siamo difesi compatti e dal campo avevamo l'impressione di avere la partita sempre sotto controllo. Gli inserimenti a sorpresa mi piacciono e spero che ci siano altre occasioni".

(Unioneonline/l.f.)

