Buona anche la quinta (amichevole estiva) per l’Olbia, che stasera al “Nespoli” ha superato l’Ossese col punteggio di 5-1 al termine di un allenamento congiunto in preparazione alla prossima stagione di Serie C, al via il 3 settembre con la 1° giornata di campionato.

Bianchi a segno con Corti e Ragatzu (su rigore) nel primo tempo e, nella ripresa, con Nanni, ancora Corti e Mordini; a seguire, il gol della bandiera degli ospiti, su rigore trasformato da Gueli.

Il prossimo appuntamento è previsto tra una settimana: avversaria nel sesto test precampionato dei galluresi la Primavera dell’Olbia.

