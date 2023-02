Una giovane danzatrice di Villasimius entra nel giro della nazionale italiana di danza sportiva. Benedetta Farris, 17 anni, ha raggiunto il bel traguardo grazie all’ottima prestazione nel corso del campionato italiano assoluto over 17 “Latin Show”. Convocato anche Salvatore Frau, sempre di Villasimius e già campione italiano.

Entrambi rappresenteranno l’Italia nelle prossime competizioni all’estero.

Entusiasta Marika Impera, la maestra di danza dei due giovani allievi: «Un traguardo meritato per i tanti sacrifici, per tutte le ore dedicate alla danza e per la grande passione che ci mettono ogni volta che entrano dentro quella sala». Una bella soddisfazione, insomma, per gli atleti e per tutta la comunità di Villasimius.

