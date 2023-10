Seconda giornata del campionato di Serie A2 di tennis femminile a squadre positivo per il Tc Cagliari, in campo con due squadre. Nel girone 2, esordio casalingo sul velluto per la formazione A, che cala il poker sulle pesaresi del Tc Baratoff. Risultato messo al sicuro dopo i tre singolari vinti cedendo complessivamente appena sei giochi. Di Nuria Brancaccio (6-0, 6-1 a Francesca Tassi), della greca Despina Papamichail (6-2, 6-0 a Ilary Pistola) e di Barbara Dessolis (6-1, 6-2 ad Anna Pierini) i punti conquistati nei singolari. Poi, Brancaccio/Dessolis hanno chiuso i conti con un altro netto6-2, 6-1 su Pistola/Tassi.

Nel girone 1, primo punto stagionale per la squadra B, che pareggia 2-2 sui campi del Tc Genova. Sotto 2-1 dopo i singolari, grazie al punto dell'ellenica Eleni Christofi (che ha incassato il ritiro di Gaia Parravicini dopo il primo game) e nonostante le sconfitte di Francesca Mostallino (6-1, 6-2 dall'esperta Alberta Brianti, ex 55 Wta) e di Beatrice Zucca (6-3, 6-4 da Lucia Tognoni), le cagliaritane hanno trovato il pari vincendo 6-1, 6-4 il doppio con Christofi/Zucca su Brianti/Tognoni, dopo essersi trovate sotto 2-4 nel secondo set.

