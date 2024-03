Nuovo match oltre Tirreno per l'Amatori Rugby Alghero, che per la sedicesima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A gioca sul campo dell'Unione Monferrato. Domani, alle 14.30, l'appuntamento è sul campo della Cittadella del Rugby Lungo Tanaro 1, ad Asti.

Match salvezza per gli algheresi, ultimi della classe dopo il 29-19 subito nell'anticipo di sabato scorso in casa del Noceto, domani deve giocare contro la terzultima.

Ancora out per infortunio Juan Capozucca, Giuseppe Sciacca e Mario Serra, e per il terzo e ultimo turno di squalifica Fausto Delli Carpini, si segnala il recupero dal primo minuto di Jader Chalonec. Esordio per il nuovo acquisto Dan Donovan, terza linea australiano di passaporto Irlandese.

Dirigerà l'incontro il signor Francesco Crepaldi di Milano.

