Nicola Porcu e Alessandra Pezzulla si aggiudicano la tredicesima edizione dell'Orange Cup, l'Open di tennis organizzato sui campi del Poggio Sport Village. Sono stati 108 i tennisti che si sono dati battaglia a Poggio dei Pini.

Nel singolare maschile, Porcu, accreditato della seconda testa di serie, ha superato 6-4, 6-2 Jaume Pla Malfeito, favorito della vigilia. Le due principali teste di serie sono entrate in lizza nei quarti di finale. L'alfiere del Tc Cagliari ha regolato con un doppio 6-1 prima Stefano Zedda (Ct Decimomannu) e poi il compagno di circolo Paolo Emilio Cossu Floris, mentre lo spagnolo, tesserato per il circolo organizzatore, ha battuto 6-1, 6-0 Diego Pinna (Tc Cagliari) e 6-2, 6-0 Federico Visioli (Poggio Sport Village).

Nel femminile, la numero 1 del seeding Pezzulla (Ct Decimomannu) ha superato 6-1, 7-5 la piemontese Elena Margaria in semifinale e 7-6(6), 6-2 Francesca Mostallino in finale. La portacolori del Tc Cagliari era arrivata all'atto conclusivo battendo prima Anna Maria Valli (Sporting Ct Quartu) 6-0, 6-1 e poi spuntandola 3-6, 7-6(5), 6-1 su Aurora Deidda (Milano 26).

Tra i Terza categoria, derby nel maschile, con la vittoria di Giovanni Maria Lasio su Nicola Bocchieri per 6-4, 6-3 e di Margari su Valli 6-4, 6-0.

Tra i Quarta, doppietta dei padroni di casa, con Marco Bausani che batte 6-0, 6-4 il compagno di circolo Marco Pancrazi e Roberta Di Venuta che supera 6-1, 6-4 Alessia Lubrano Lavadero (Ct Decimomannu).

