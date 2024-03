Primo turno amaro per i tennisti sardi impegnati nei tabelloni di doppio del primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del resort di Santa Margherita di Pula (25mila dollari di montepremi).

Nel maschile, sfiora il successo l'alfiere del Tc Cagliari Alberto Sanna che, in coppia con Giammarco Gandolfi, ha perso 6-7(7), 6-1, 15-13 contro la coppia numero 4 del tabellone, composta da Niccolò Catini e Stefano Reitano.

Nel femminile, le sorelle Barbara e Marcella Dessolis sono state sconfitte 6-0, 6-3 dalla ceca Lucie Havlickova e dalla serba Radivojevic.

