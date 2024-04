Prosegue l'avventura di Marco Dessì nel tabellone di doppio del secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Tennis Academy sui campi in terra battuta del resort di Santa Margherita di Pula.

In coppia con l'australiano Jeremy Taylor, il cagliaritano portacolori della Calabria Swim Race l'ha spuntata 5-7, 6-1, 10-4 su Andrea Militi Ribaldi e Samuele Pieri.

Domani, in semifinale, Dessì e Taylor sfideranno la coppia numero 2 del torneo, composta da Niccolò Catini e Tommaso Compagnucci.

