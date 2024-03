Lorenzo Carboni è nel tabellone principale dell'Itf di Antalya (15mila dollari di montepremi). Sul rosso turco, il 18enne algherese (687 della classifica mondiale) cerca continuità dopo i primi quattro tornei stagionali disputati sul cemento di Monastir, in Tunisia, dove ha raccolto due quarti di finale e due primi turni.

Accreditato della quinta testa di serie, esordirà contro il padrone di casa Marsel Ilhan, uscito dalle qualificazioni. Avversario più difficile di quanto non dica la classifica attuale (1186 Atp), visto che è stato 77 nel 2015, con diverse esperienze anche in Coppa Davis.

In doppio, in coppia con Gianluca Carlini, Carboni ha perso 3-6, 6-4, 10-8 contro gli slovacchi Radovan Michalik e Peter Nad.

Alessia Manca al servizio

Alessia Manca è stata sconfitta all'esordio nelle qualificazioni dell'Itf di Sharm El Sheikh (15mila dollari di montepremi). Sul cemento egiziano, la portacolori del Ct Decimomannu ha perso 6-0, 6-3 contro la coreana Eunji Lim.

