Andrea Calcagno ed Emma Fiore Manca si aggiudicano la settima edizione dell'Open Memorial Sergio Cara, disputata sui campi del Tc Porto Torres.

Nel tabellone maschile (80 partecipanti), l'alfiere del Tc Moneta, accreditato della seconda testa di serie, ha sconfitto in rimonta, 2-6, 6-4, 6-4 il francese Alexandre Ruscica (Tc A.Novelli La Maddalena). In semifinale, Ruscica aveva eliminato 6-1, 6-7(4), 6-2 il numero 1 del seeding Marco Dessì (quest'anno tesserato per la Calabria Swim Race), mentre Calcagno aveva regolato 6-3, 6-1 il compagno di circolo Luigi Corrias.

Per il tabellone femminile (trenta le iscritte), sono arrivate in finale le prime due teste di serie, con la numero 2 Manca (Tc Arzachena) che ha superato 7-6(3), 6-2 la favorita della vigilia Sara Festa (Tc Cagliari). In semifinale Giorgia Rosa Rossi del Tc Arzachena (6-3, 6-2 da Festa) e Aurora Deidda del Milano 26 (che ha sfiorato la vittoria, 2-6, 7-5, 7-5 contro Manca).

Tra le Terza, vittoria per la “padrona di casa” Chiara Maoddi, 6-3, 7-6(4) su Giorgia Spina (Tc Arzachena),

Per i Quarta, Luca Salvatore Sircana (Tc Romangia) batte 7-5, 6-4 Mario Simula (Tc Ittiri).

Tra i 4.Nc, Giovanni Palagiano (Milano 26) regola 6-4, 6-1 Daniele Melis (Tc Porto Torres). Finale targata Tc Porto Torres tra le 4Nc, conVirginia Zanello che supera 6-4, 6-2 Veronica Falzoi.

In doppio, Giovanni Bella e Paolo Masala (tesserati per il circolo organizzatore) l'hanno spuntata 7-6(6), 4-6, 10-6 su Matteo Mura e Francesco Sini (coppia della Torres Tennis).

© Riproduzione riservata