Sconfitta (3-4) indolore per il Budoni, già promosso in Serie D, contro la Nuorese nell’anticipo della penultima giornata del campionato di Eccellenza. Dopo soltanto vittorie casalinghe, la squadra di Raffaele Cerbone cade così davanti al pubblico amico. Partenza a razzo dei padroni di casa in vantaggio al 10’ con Piassi. Al 17’ il raddoppio di Cannas. Nella ripresa, al 7’ Cossu accorcia le distanze. Al 21’ Giuseppe Cocco firma il pareggio e al 25’ lo stesso Cocco ribalta il risultato. Al 38’ Raimo sigla il 3-3. Ma al 2’ di recupero Catte regali i tre punti ai barbaricini. A Budoni è poi soltanto festa per la meritatissima promozione.

Domani si giocano Alghero-San Teodoro, Calangianus-Ossese, Ferrini-Monastir, Iglesias-Carbonia, Li Punti-Tempio, Taloro-Ghilarza e Villasimius-Barisardo.

