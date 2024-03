Domenica in trasferta per l'Amatori Capoterra, che recupera il match non disputato il 10 dicembre 2023 e valido per l'ottava giornata del campionato nazionale di Serie B di rugby.

Allo Stadio Carlini-Bollesan (appuntamento alle ore 15, arbitra Letterio Scopelliti di Messina), il XV di coach Juan Manuel Queirolo sfida il Cus Genova.

Il Capoterra, quarto, domenica scorsa non ha disputato la sua sfida contro l'Ivrea, mentre gli universitari, settimi, .hanno vinto 12-0 il derby ligure contro il Savona.

© Riproduzione riservata