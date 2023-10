Terza sconfitta in tre match per l'Amatori Alghero nella terza giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A di rugby. Al Curioni, finisce 51-5 per Milano.

Il primo tempo si apre con un piazzato di Battegazzore al 2', seguito da una meta di Trentani trasformata dallo stesso Battegazzore sette minuti dopo. Al 14' la meta di Juan Capozzucca vale il 10-3, ma da qui in poi è un monologo meneghino, con un altro calcio di Battegazzore al 31' e una meta tecnica al 35'.

Nella ripresa, le distanze si dilatano con la

45° meta di Fumagalli trasformata da Battegazzore (al 45'), le mete di Dapaah (al 67' e cinque minuti dopo) e le mete firmate e trasformate da Bossola (al 77' e allo scadere).



Milano: Bossola (20' st Crivellone), Rossi, Trentani (20' st Dotti), Delcarro, Fumagalli, Battegazzore, Krsul (30' st Antinori), Ferrari Marco, Sbalchiero, Ferraresi, Kawau, Conti (30' st Odorisio), Betti (20' st Dapaah), Ferrari Domenico, Cetti (30' Fantoni). Coach Luca Varriale.

Amatori Alghero: May (30' st Bombagi), Delrio, Deligios, Laperuta (30' st Daga), Calabrò, Cipriani, Peana (1' st Di Stefano), Brand (35' st Gabbi), Canulli, Makelara, Capozzucca (20' st Marrone), Stavile Bravin, Cincotto, Ferrario (35' st Murineddu), Chaabane (30' st Gueye). Coach Giovanni Marchetto.

Arbitro: Fabio Taggi di Roma

Punti: 2' calcio piazzato Battegazzore, 9' meta Trentani trasformata Battegazzore, 14' meta Capozzucca, 31' cp Battegazzore, 35' meta tecnica per Milano, 5' st meta Fumagalli trasf. Battegazzore, 27' st meta Dapaah, 32' st meta Dapaah, 37' st meta Bossola trasf. Bossola, 40 st meta Bossola trasf. Bossola.

