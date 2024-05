Dopo le prime due edizioni a Cagliari e Arzachena, la terza edizione del Memorial Giampiero Galeazzi verrà ospitata dal Chia Laguna Resort da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno. L'annuncio è stato dato questa mattina, durante la presentazione dell'evento, nella Sala Giunta del Coni a Roma, dai presidenti del Coni e dell'Ussi, Giovanni Malagò e Gianfranco Coppola, dal direttore e dall’inviata di Rai Sport, Iacopo Volpi e Simona Rolandi.

Ai lavori hanno partecipato Susanna e Gianluca Galeazzi, i cronisti Leonardo Metalli (Tg1), Valerio Piccioni (Gazzetta dello Sport), Concetto Vecchio (Repubblica), Dundar Kesapli (Trt Sport Istanbul e stampa estera), il presidente della consulta Ussi Mario Zaccaria, il consigliere Ussi Guido Lo Giudice, la vicepresidente nazionale Msp Alessandra Caligaris, il consigliere regionale Gianni Chessa e i presidenti di Msp Sardegna, Cra Regione, Mediterranea, Aiace e Corecom Sardegna Alberto Borsetti, Gianni Aramu, Gianfranco Perseu, Vincenzo Girau e Sergio Nuvoli. Testimonial della mattinata Peppiniello Di Capua, timoniere delle medaglie d’oro olimpiche con i fratelli Abbagnale.

Durante la conferenza stampa, sono stati mostrati il video commemorativo realizzato della Rai Tgr Campania e quelli del Chia Laguna Resort e di Sardegna Ricerche. A seguire, molto apprezzati i video-saluti di Paola Pezzo, Gigi Casiraghi, Gianfranco Zola, Tino Demuro, Danilo Gallinari, Max Sirena, Fabio Aru, Filippo Tortu, Dalia Kaddari, Leonardo Pavoletti e Adriano Panatta.

«Giampiero è stato unico e indimenticabile. Abbiamo condiviso decenni di emozioni. Sono contento che l’Ussi e i tanti amici sardi lo ricordino in una regione che amava. Il Memorial - sottolinea Malagò – non è solo il ricordo di un grande telecronista ma fotografa successi, sacrifici e fatiche di grandi campioni».

«Siamo felici che papà venga ricordato in Sardegna, un grazie agli amici dell’Ussi, alle autorità e al presidente Malagò», il ringraziamento dei figli Gianluca e Susanna Galeazzi.

«Per noi dell’Ussi Giampiero rimane un modello di giornalismo diretto, caldo e coinvolgente», ha rimarcato Coppola.

Per Volpi, Rolandi e Metalli la commemorazione di Giampiero Galeazzi «riporta un modo di fare cronaca televisiva di altissimo livello».

L’evento ha patrocini e supporto da Regione e Fondazione di Sardegna, Odg, Ussi, Coni, Fnsi, FederCusi, Sport e salute, Sardegna ricerche, Università di Cagliari, Mcl, Comune di Domus de Maria, gruppo Crai, Garanzia Etica, Autovamm, Ctm, Ussi e Coni Sardegna, Vigne Surrau, enti pubblici e privati.

