Per la settima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A di rugby, l'Amatori Rugby Alghero ospita il Parma (ore 14.30, arbitra Lorenzo Negro di Modena). Sarà il nuovo esordio in divisa algherese per Marco Anversa, che è stato scelto alla guida tecnica al posto di Giovanni Marchetto (che resta nel roster come giocatore). Un roster che si arricchisce con altri due ritorni, quelli di Ousman Fall e del trequarti livornese Jordan Armani.

L'Amatori occupa l'ultima posizione in classifica, con due punti in sei match persi, mentre il Parma è la squadra appena sopra a pari punti con l'Unione Monferrato (4).

