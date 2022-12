Dopo lo stop forzato dettato dalla pandemia gli atleti della Asd Dragonfly, società di ginnastica artistica di Ghilarza, ripartono per i campionati italiani della Winter edition.

In questi giorni 16 ragazze e un ragazzo di età compresa tra gli 8 e i 14 anni saranno impegnati con i campionati a Rimini, occasione che li vedrà confrontarsi con ginnaste e ginnasti provenienti da tutto il territorio nazionale. Ad accompagnarli sarà l’allenatrice Mayte Cogotzi che segue i giovani atleti sin da quando, alcuni di loro, avevano appena tre anni.

«Sono molto contenta di riportare i nostri atleti in queste competizioni e felice di portare finalmente anche un maschietto. A parte il lato puramente sportivo sarà un’esperienza formativa e di crescita a livello personale per i ragazzi e le ragazze, soprattutto per chi è alla prima esperienza in gara e campionati a livelli così alti», spiega Mayte Cogotzi.

Tanti i successi ottenuti in questi anni dalla Dragonfly e ora si guarda verso nuovi orizzonti pronti a fare una nuova esperienza arricchente per tutti.

