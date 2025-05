La Cos sta prearando tutta la documentazione da inviare alla Lega nazionale dilettanti per un eventuale risperscaggio in Serie D dopo la retrocessione ai playoff.

Il segretario generale Franco Palleschi e i vertici societari sono mobilitati in questo contesto. Le possibilità di un ripescaggio sarebbero concrete grazie anche al punteggio accumulato col settore giovanile con la società che nell'ultima stagione ha partecipato a tutti i tornei dai Primi calcvi aglli Allievi. Senza considerare la presenza anche nel torneo Juniores.

La società vanto purer sei campionati consecutivi in Serie D e non ha alcuna pendenza in Lega. Il club ha un suo progetto da portare avanti e quello farà sia in caso di ripescaggio sia se sarà costretta a giocare in Eccellenza.

Un torneo quest'ultimo ugualmente di grande prestigio con in organico del calibro di Uri, Ilva, Calangianus, Tempio, Ossese.

