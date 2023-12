Il pilota cagliaritano Giorgio Basoli tira le somme al termine di un 2023 emozionante. La stagione del karting andata in archivio a inizio dicembre con la vittoria della Kz2 alla 13esima Coppa Sardegna Aci Sport, è stata quella dell’esordio nella classe regina, in cui il driver 16enne arrivava forte del titolo regionale 2022 nella categoria X30 125 Senior. L'alfiere della Shardana Motorsport ha grandi progetti per il nuovo anno, benché la sua annata possa essere definita dolceamara. Se da un lato il suo 2023 è stata caratterizzato da vittorie e risultati significativi, dall’altro è stato condizionato da sfortunati episodi e noie meccaniche che ne hanno compromesso la corsa per il titolo regionale, chiusa al secondo posto.

Il suo pensiero. «Sono molto amareggiato per quegli episodi sfortunati, incontrollabili e imprevedibili che hanno condizionato la mia stagione, ma anche molto soddisfatto del lavoro svolto con la Jesolo Technology Kart e la Shardana Motorsport, poiché ci ha permesso di raggiungere un livello molto alto, di fatto il punto di riferimento regionale della Kz2. A riprova di questo, c’è l’eccellente risultato ottenuto nella Coppa Sardegna, in cui mi sono confrontato con piloti top a livello nazionale e internazionale, sono riuscito a essere subito velocissimo e ho obbligato tutti a inseguire per poi vincere con autorevolezza», ha sottolineato Giorgio Basoli. «Ora pensiamo al 2024, che potrebbe essere l’anno della svolta. Oltre a disputare le gare della Coppa Italia di Zona, l’obiettivo è partecipare a tutte le tappe del Campionato Italiano, dove il livello sarà altissimo e pertanto dovremo impegnarci per migliorare soprattutto sulla gestione gara. Rinnovo i ringraziamenti a tutti, dalla Shardana Motorsport, Team che rappresento in Sardegna, a tutti gli organizzatori, e ad Aci Delegazione Sardegna. Un grazie va a Gianluigi Giacchetto, patron della Jesolo Technology Kart, e a Mp93, fornitore ufficiale dei motori molto performanti. Chiudo con un pensiero e un ringraziamento ai miei genitori, che mi seguono e mi supportano nel mio cammino in questo sport meraviglioso».

La sua stagione. Nella Kz2 del Campionato Regionale 2023, il portacolori della Jesolo Technology Kart era apparso a proprio agio fin dalla prima uscita stagionale ad Alghero dove, dopo aver brillato in qualifica era stato costretto al ritiro da un cedimento meccanico in gara1, con la delusione compensata dal secondo posto conquistato in rimonta in gara2. Giornata perfetta nel secondo appuntamento della Coppa Italia a Sestu, dove Basoli aveva siglato pole position, secondo posto in gara1 e vittoria in gara2. Nel terzo round, di nuovo sulla Pista del Corallo, il driver aveva ottenuto pole e vittoria in gara1, ma ha poi visto sfumare la doppietta per problemi tecnici che lo hanno costretto al ritiro in gara2. Nella Coppa Sardegna, disputata a inizio dicembre ancora sulla pista alghererese, si sono dati battaglia i migliori piloti della disciplina, e il cagliaritano ha subito dimostrato di avere il miglior passo e, nonostante un errore in qualifica gli abbia fatto perdere una manciata di millesimi che gli sono costati la pole, ha poi vinto le due manche di qualificazione e dominato la finale con un ritmo forsennato che gli ha permesso di alzare la Coppa Sardegna.

Le corse in Penisola. Stesso leitmotiv nelle gare nazionali disputate oltreTirreno. Nell’ultima tappa del Campionato Italiano Karting Aci Sport, sul Circuito di Franciacorta, Basoli è stato condizionato in qualifica dal meteo incerto, che con l’alternanza di pioggia e sole ha complicato la scelta del setup giusto, e da una serie di contatti che hanno rovinato irrimediabilmente il telaio. Giorgio ha provato poi a riscattarsi in finale con una rimonta dalle retrovie al 18esimo posto grazie a tempi di rilievo (a 2decimi dal giro veloce), ma un contatto a due giri dal termine lo ha costretto al ritiro. Positiva la trasferta al Campionato Italiano per squadre regionali con la rappresentativa sarda: secondo in qualifica per soli 27millesimi e al comando di gara1 fino a due giri dalla fine, a causa di un doppiato ha chiuso in terza posizione, poi diventata quarta per una penalità. In finale è arrivato il quinto posto assoluto.

