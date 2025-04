Albertino Melis fa tris. Domenica scorsa il tecnico sinnaese ha vinto il campionato di Seconda categoria (girone B) col Decimo 07. Traguardo ottenuto con una giornata di anticipo. Con lui sempre il suo stretto collaboratore, Tonio Monni. In precedenza, la coppia aveva vinto i campionati di Seconda categoria, con Città di Selargius (2020/2021) e Calcio Pirri (2021/2022).

Melis si conferma quindi specialista in vittorie di campionati. Quello col Decimo è stato incredibile. E’ subentrato a fine novembre e, dopo il pareggio all’esordio con l’Ussana, sono arrivate addirittura venti vittorie di fila e se non è un record poco ci manca. Monni l’aveva raggiunto a gennaio. «Ho trovato una società splendida formata da uomini veri», dice Melis, «alcuni ex calciatori molto competenti. Non ci hanno fatto mancare nulla. Un gruppo squadra che ha lavorato duramente per raggiungere l’obiettivo mettendo in pratica le indicazioni mie e del resto dello staff tecnico. Tutti ingredienti che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Non è mai facile vincere un campionato. Le avversarie erano forti. Vedi Capoterra, Ussana ma anche altre compagini di valore che, per diversi motivi che non conosco, non sono riuscite a stare in alto. Il girone è tosto. Questo rende ancora più preziosa questa promozione».

A contraddistinguere Melis la grande passione, la serietà, la professionalità e l’amore per il calcio. Caratteristiche anche del vice Monni, ex tecnico di Sinnai in Promozione, Soleminis e Sinnai Juniores. Il futuro? «Pensiamo a finere il campionato. Chiudiamo a Sinnai, nel mio paese. Dopo mi riposerò qualche giorno poi vedremo. Adesso voglio godermi questo successo meritato».

© Riproduzione riservata