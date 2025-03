Il primo scontro al vertice della serie A Élite maschile di hockey su prato l’ha vinto l’Amsicora, che ha battuto Città del Tricolore 4-1. Ma il suo primato in solitaria è durato ventiquattro ore, quando è stata raggiunta dalla Tevere vittoriosa per 2-1 nel recupero con il Valchisone. Si creano pertanto i presupposti per ripetere il duello dell’anno scorso. Terzo pareggio per la Ferrini, 3-3 con il Valchisone, che ancora una volta si fa rimontare un vantaggio che pareva rassicurante. Nuova sconfitta del Cus Cagliari, battuto in casa dalla Lazio per 6-1.

L’Amsicora ha sbloccato il risultato dopo quattro minuti con un corto di Ojeda, ma è stata immediatamente raggiunta (corto di Gianolio). Pochi minuti e Boi serve l’assist ad Atzori che trasforma.

Nella seconda frazione Giaime Carta si fa parare un rigore e Ojeda centra il palo su corto, l’argentino replica in chiusura della terza frazione e stavolta va a segno. Gli emiliani si fanno intraprendenti, per Loddo c’è comunque ordinaria amministrazione. Allo scadere Atzori conquista un rigore. Con Giaime Carta fuori per un cartellino giallo, trasforma Ojeda per la sua tripletta personale.

Il primo quarto della Ferrini, a Torino contro il Valchisone, è devastante. Segna subito Palmas, Rodriguez sbaglia un rigore, raddoppia Edris su corto, tris di Gamal con una rete da applausi. I piemontesi accorciano su rigore. Dopo l’intervallo la Ferrini subisce due reti su corto nei primi tre minuti che completano la rimonta del Valchisone. La squadra di Zuddas ha l’occasione per vincere ma non trasforma altri sei corti.

I troppi infortuni hanno condizionato il Cus Cagliari in campo con gli acciaccati Martinez e Labdo, e senza Abdalla squalificato. La Lazio ha avuto gioco facile e ha dilagato. Per il Cus rete di Gadelkarim su corto.

Serie A Élite femminile

La Ferrini è stata battuta in casa dalla Lazio per 1-0. Non è stata la migliore partita per le ragazze di Valeria Spitoni, mentre la neopromossa Lazio del cagliaritano Luca Angius si è dimostrata squadra ordinata con interessanti schemi di gioco. Risultato sbloccato dall’argentina Luduena.

Serie A1 maschile

Il derby di Uras che ha aperto il campionato lo ha vinto la Juvenilia, che battuto 1-0 l’HT Sardegna. Gli sconfitti partivano favoriti, hanno attaccato nelle prime due frazioni, dopo l’intervallo la Juvenilia ha osato di più. Ha battuto quattro corti e, a cinque minuti dalla fine è arrivata la rete di Mirko Massa che ha deciso la partita.

