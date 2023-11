L'undicesimo è stato un turno assai avaro per le due squadre dell'interno della Gallura. Un solo punto all'attivo. Mentre per le due che si affacciano sul mare il bottino di quattro punti è senza dubbio più appagante.

Partendo da queste ultime c'è da sottolineare il ritorno al successo del San Teodoro-Porto Rotondo, che nell'anticipo di sabato, si è assicurato la vittoria, superando tra le mura amiche la Tharros. Questa era reduce dalla vittoria sul Calangianus, ma si presentava in laguna falcidiata dalle squalifiche, determinate da episodi sui quali gli oristanesi si attendono che gli organi preposti facciano piena luce. Chiarito doverosamente questo aspetto riprendiamo il discorso sui Teodorotondini di mister Sanna, che hanno raccolto il sesto risultato utile consecutivo (4 vittorie e 2 pareggi), che riporta i viola al di fuori della zona play out, sebbene in coabitazione con altre, tutte a 14 punti.

Per la capolista Ilvamaddalena è stato un passaggio che ne ha confermato la leadership, nonostante la spartizione della posta, nel derby mare-monti col Tempio, che mantiene i 6 punti di distacco. Avendoli appena menzionati parliamo degli azzurri che appunto nell'altro anticipo di La Maddalena, condizionato dal vento, hanno raccolto forse meno di quanto si aspettassero. Certo è, che se fossero usciti dall'isola vincenti, avrebbero riaperto i giochi anche per la vetta della classifica. Sabato prossimo intanto (giocano tutte), l'undici di Cantara sarà impegnato in un altro derby, contro il San Teodoro, altra spiaggia altro mare, dove la parola d'ordine sarà vincere.

A passarsela peggio di tutte, dopo qualche timido raggio di sole, è il Calangianus. Anche in questa occasione il tabù vittoria al "Signora Chiara" non è stato spezzato, anzi sempre più il glorioso stadio calangianese sta rivelandosi terra di conquista un po’ per tutti. A questo punto non si possono che azzardare delle ipotesi. Una, ed è quella che tutti sperano, è rappresentata dal fatto che la società opti per una scrematura della rosa, per poi incanalare le residue speranze di salvezza o in subordine i play out, sul mercato invernale.

