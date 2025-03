La Confelici Cagliari si prepara ad affrontare una sfida cruciale nella Poule Gold della Serie B Interregionale. Sabato 22 marzo, alle ore 18, al Palasport di Monte Mixi, gli esperini ospiteranno il Loreto Pesaro nel primo turno di ritorno. All'andata, i marchigiani si imposero in casa con il punteggio di 76-61.

La squadra cagliaritana ha vissuto un girone d'andata complesso, con cinque sconfitte, di cui quattro consecutive. Tuttavia, la classifica corta offre ancora speranze: attualmente all'11° posto, la Confelici è a soli due punti dall'ottava posizione, l'ultima utile per accedere ai playoff. Con sei partite rimanenti e 12 punti in palio, ogni gara diventa fondamentale per invertire la rotta e centrare l'obiettivo stagionale.

Il Loreto Pesaro, dal canto suo, è una delle formazioni più solide del girone. Nonostante la recente sconfitta sul campo della Stella Ebk, i marchigiani condividono la vetta della classifica con Matelica e puntano decisi alla promozione. La loro profondità di roster e l'esperienza di giocatori come Delfino (fratello di Carlos, ex Nba e Serie A) rappresentano una minaccia concreta per qualsiasi avversario.

In vista del match, l'ala dell'Esperia, Alessandro Potì, ha sottolineato l'importanza della partita: «Sabato ci aspetta una gara importante: dobbiamo smuovere la classifica e affrontare ogni gara da qui in avanti come una battaglia. Il nostro obiettivo è di conquistarci un posto nei playoff: dopo una stagione lunga in cui ci siamo meritati questa seconda fase, non vogliamo fermarci qui. Dobbiamo ritrovare fiducia, energia e mettercela tutta, soprattutto in casa».

Potì ha poi analizzato le caratteristiche del Loreto: «Di fronte avremo una squadra completa, una vera corazzata: difendono bene, tengono gli avversari sui 60-65 punti, hanno profondità e qualità. Inoltre, hanno ritrovato un giocatore importante come Santucci, una guardia tiratrice con punti nelle mani, e possono contare su elementi di categoria superiore come Delfino. Sono esperti, fanno pochi errori, muovono bene la palla e difendono di squadra».

Per contrastare i marchigiani, secondo Potì, saranno fondamentali l'energia e la concentrazione: «Noi dovremo mettere tanta energia, correre e cercare di sbagliare meno di loro. Non sarà facile, ma abbiamo bisogno di questa vittoria. Ci stiamo preparando al meglio, lavorando tatticamente sulle scelte difensive e offensive insieme al coach. Da questo momento in poi affronteremo ogni partita come se fosse già un match da playoff, perché crediamo fortemente nel nostro obiettivo».

