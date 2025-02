L’assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale Fijlkam Sardegna si è riunita per il rinnovo delle cariche alla presenza del presidente del Coni Sardegna Bruno Perra e come vicepresidente il delegato Coni di Sassari Giuseppe Manca. Come presidente del comitato Judo Lotta Karate Arti Marziali Sardegna è stato confermato Vincenzo Piroddu, che condurrà la Fijklam nel nuovo quadriennio olimpico 2025 – 2028, il secondo personale. Piroddu ha ottenuto 121 voti, rispetto alla competitor Tania Bortolu che ne ha ottenuti 60.

Il riconfermato Piroddu ha dichiarato: “Dobbiamo continuare i progetti e i lavori anche per il nuovo quadriennio olimpico, ringrazio le società sportive per la fiducia”.

Per il settore Judo è stato eletto presidente di settore Claudio Gamba, con 40 voti rispetto ai 30 di Rita Pedditzi. Per il settore Lotta è stato eletto presidente Gianfranco Piroddu, unico candidato. Per il settore Karate è stato eletto presidente di settore Sergio Setzu con 30 voti rispetto al suo competitor Daniele Ledda con 13.

