Quarantadue anni e ancora protagonista tra i pali. Classe 1979, Federico Cocco difende i pali della Fermassenti in Promozione. Fratello maggiore di Andrea, attaccante del Seregno, ex Cagliari e Olbia, Federico ha iniziato la carriera nelle giovanili del Cagliari con compagni come Emiliano Melis, Davide Carrus, Paolo Piludu, Enzo Maresca. Poi ha giocato in Eccellenza con Sinnai, Carloforte, Selargius e, in Promozione, con Guspini, La Palma, Teulada, Ferrini Cagliari, Narcao e Sant’Antioco. Nel suo palmares, due campionati vinti col Teulada e uno con la Ferrini Cagliari. “Da quattro stagioni”, dice Cocco, “indosso con onore la maglia della Fermassenti, società dal passato glorioso che dopo diversi anni trascorsi in Prima categoria ora ritrova in Promozione in virtù dei ripescaggi con la riforma dei campionati”. Una partenza difficile per la Fermassenti con Cocco comunque sempre protagonista e spesso migliore in campo. “L’obiettivo è salvezza”, chiude. “Le difficoltà non mancano, ma cercheremo fino all’ultimo di mantenere la categoria”.

