Clamoroso colpo di scena nel girone A della Promozione. Il Monastir pareggia in casa (2-2), con l'Orrolese e viene scavalcato al primo posto dal Castiadas, vittorioso sabato per 3-1 sul difficile campo dell'Arbus. In due gare la squadra del Sarrabus ha risucchiato quattro punti alla ex capolista, col campionato che diventa più incerto che mai.

Si fa sotto anche il Lanusei che ha vinto (3-2) il derby con l'Idolo e si è portato al terzo posto a due lunghezze dalla vetta. Pari (2-2) fra Selargius e Guspini, vittorie esterne per 3-0 del Terralba sul Villasassargia e del Tortolì a Carloforte. Successo anche dell'Arborea (5-2) a Gonnosfanadiga e del Cus Cagliari (1-0) nel derby col Pirri. Vittoria esterna anche dell'Atletico Cagliari (1-0) sul terreno della Gialeto.

Nel girone B vola il Sennori, ora primo grazie al successo a Fonni per 1-0. Il Lanteri vince sempre per 1-0 sul Bonorva e passa al secondo posto. Successi del Coghinas (1-0) sullo Stintino, del Luogosanto, 2-0 al Santa Giusta, della Nuorese (2-0 al Sinscola), e pari fra Usinese e Alghero (2-2) e fra Tuttavista e Porto Torres (4-4). Pareggio anche fra Ovodda e Posada (0-0) e fra la Macomerese e l'Abbasanta (1-1). In coda resta l'Abbasanta con un punto.

