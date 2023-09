Sono Andrea Calcagno e Marcella Dessolis i vincitori dei singolari dell'undicesima edizione del Torneo Santa Greca-Nieddittas Open disputata sui campi del Ct Decimomannu.

Nel tabellone maschile, l'alfiere del Tc Moneta ha battuto 6-3, 6-4 nei quarti Mauro Testa (Tennis Elmas), 6-3, 4-6, 6-1 in semifinale il “padrone di casa” Alessio Di Martino, approfittando del ritiro per crampi sul 6-3, 4-6, 1-0 del torresino Matteo Mura. In semifinale, era stato Mura ad approfittare di un ritiro, quello dell'algherese Alessandro Concu (tesserato per il circolo piemontese Roma 20) sul 4-4, 40-40.

Nel femminile, la portacolori del Tc Cagliari ha eliminato con un doppio 6-1 in semifinale la compagna di circolo Francesca Mostallino, per poi battere 6-2, 6-1 Alessandra Pezzulla (Ct Decimomannu). Pezzulla che in semifinale aveva incassato il forfait di Eleonora Atzei (Quattro Mori Tennis Team).

