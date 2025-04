Più brava che fortunata, la Dinamo Lab perde la finalina di Eurocup 1 di basket in carrozzina. Il Bilbao si impone 88-84 dopo un supplementare e chiude al quinto posto. Il sesto posto della squadra sassarese è risultato stretto per quanto fatto vedere in campo.

Contro i baschi è stata gara intensa. Ghione ha segnato il canestro del pareggio ma nell'overtime Bilbao ha sbagliato meno, trascinata dalla prestazione mostruosa di Asier Garcìa Pereiro, che ha firmato una tripla doppia da 30 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. Nella Dinamo Lab 23 punti di Esteche, 22 di Mosler (anche 12 rimbalzi) e 15 punti di Ghione.

La finalissima vedrà opposte domani il Galatasaray (Turchia) e Le Puy en Velay (Francia).

