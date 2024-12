Prosegue la fuga solitaria di Assemini e CMB Porto Torres in vetta ai due gironi di Divisione Regionale 2 di basket.

Sud. Gli asseminesi vincono tra le mura di casa contro La Casa del Sorriso Su Planu (77-62) e consolidano il primato. Dopo i primi tre quarti di sostanziale equilibrio (56-52 al 30’), i padroni di casa prendono il largo nel parziale finale, trascinati dai 28 punti firmati da Solinas. Alle spalle, prosegue l’inseguimento del Sinnai (unica imbattuta e con 2 gare in meno rispetto alla battistrada) che non ha problemi nell’anticipo con il San Salvatore (108-54 il finale). Padroni di casa che hanno in Boi il top scorer della gara, con 37 punti. Netta vittoria anche per il Poetto, in casa della Primavera Gonnosfanadiga, per 50-87, con 20 punti del tandem Tosadori-Caschili. Cade, invece, il Cus Cagliari, sul parquet dell’Azzurra Oristano (57-51). Oristanesi alla quarta vittoria stagionale. Lo stesso numero di successi stagionali de La Casa del Sorriso (sconfitto da Assemini), Serramanna, Jolly Dolianova, Carloforte e Genneruxi Cagliari. Serramanna espugna il campo del Marrubiu, per 45-70, prendendo il largo già nel corso del primo quarto (4-24 al 10’). Il Jolly, invece, supera il Condor Monserrato per 58-53, grazie anche alla solida prestazione di Erriu (16 punti per lui). Carloforte si impone contro Beta per 86-50, con la coppia Baghino-Ferraro migliori realizzatori con 16 punti. Infine, Genneruxi vittorioso contro Elmas (67-42); decisiva un’ottima seconda parte di gara. Domani si torna in campo, per il turno infrasettimanale valevole per la nona giornata di andata.

Nord. Non ha cali la corsa del CMB Porto Torres in vetta alla classifica. Sono otto, infatti le vittorie in altrettante gare per la compagine turritana. Nell’ultimo turno nulla ha potuto la Innovyou Sennori, sconfitto per 87-52. Porto Torres ipoteca la vittoria sin dall’avvio (33-8 al 10’ e 50-18 al 20’). Tra i padroni di casa, da segnalare i 18 punti di Solinas. Alle spalle, la New Basket Ploaghe vince lo scontro diretto in casa dell’Olimpia Olbia (73-81). Dopo 20’ equilibrati (39-40 al 20’), gli ospiti effettuano il break decisivo nel terzo quarto (56-69 al 30’). Nella New Basket, da segnalare i 23 punti firmati da Mattu. Nelle altre due gare in programma (Demones Ozieri-Virtus Olbia è stata rinviata al 2 febbraio), vittoria esterna del Macomer 2.0, contro la Nova Pallacanestro, per 63-72, mentre la S. Elene vince contro la Masters Sassari (al quale non bastano i 31 punti di Mandras) per 73-68.

