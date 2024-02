La Rassinaby Racing ha rinnovato il proprio consiglio di amministrazione. Il nuovo presidente dell'associazione berchiddese che da 23 anni organizza il Rally dei Nuraghi e del Vermentino è Pietro Calvia. Il vice è Alessandro Taras, presidente uscente. L’incarico di segretario è stato affidato a Mirko Fresu, mentre i consiglieri sono Gianluca Serra e Leonardo Piga.

“Per me è un onore, milito nell’associazione da sempre, ma non avevo mai ambito a questa carica e non ci avevo mai pensato, perché il nostro Rally è nato in casa di Alessandro”, dichiara Calvia riferendosi ai suoi predecessori, Andreino Menicucci e il genero Taras.

“Ventitre anni fa siamo partiti con con l’idea di fare una ronde e siamo arrivati fino al Campionato Italiano Rally Terra, a cui si sommano le altre due titolazioni tricolori di Storico e Cross Country. Nel tempo abbiamo acquisito sempre maggiore consapevolezza delle nostre potenzialità, la nostra forza è sempre stata il gruppo e io, che sono molto contento di questo incarico, so che devo averne uno che mi sostenga, perché il singolo non va da nessuna parte. Non ci mettiamo limiti, vogliamo migliorare ancora per entrare nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco”.

Soddisfatto anche il presidente uscente: “È un processo naturale, deve prevalere il concetto di associazione, del resto è un lavoro che si fa in gruppo, da soli non si riuscirebbe. Anno dopo anno c’è stata una crescita continua, Pietro fa parte del gruppo dal primo anno e la sua presidenza è un atto dovuto. Sono e resto al suo fianco, auguro un buon lavoro a lui e a tutti noi. Ci aspettano tante altre sfide ma guardiamo al futuro con serenità e tranquillità. Nel direttivo spazio anche al giovane Leonardo Piga, non va sottovalutata l’importanza del ricambio generazionale. Siamo all’opera, lunga vita alla Rassinaby Racing”.

© Riproduzione riservata