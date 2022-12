Domani va in scena la Coppa Italia di Promozione. Il programma propone, alle 15 Verde Isola-Cus Cagliari, Arborea-Abbasanta e Luogosanto-Usinese e, alle 16 Atletico Bono-Fonni. Dopo la gara di campionato si ritrovano ancora davanti a Carloforte Verde Isola e Cus. Una partita, quella tra le due matricole, aperta a qualsiasi risultato.

L’Arborea di Nunzio Falco, che per ora ha lasciato solo briciole alle avversarie affrontate sia in Coppa che in campionato, ospita l’ostico Abbasanta.

L’Usinese, che detiene il titolo (ha vinto l’ultima edizione giocata nella stagione 2019/2020), è attesa sul difficile campo del Luogosanto. A Bono, l’Atletico riceve il Fonni che in bacheca detiene una Coppa Italia (2011/2012). Le gare di ritorno, a campi invertiti, si giocano mercoledì 21 dicembre.

