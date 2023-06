Ad Arixi, piccola frazione di Senorbì, è esplosa la passione per il tennis. Merito dell’associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Monte Luna nata il 14 gennaio 2021 per diffondere i veri valori della pratica sportiva e promuovere l’inclusione sociale. I risultati sono andati oltre le più rosee aspettative, tanto che il piccolo paesello nel cuore della Trexenta è diventato un vero punto di riferimento per gli appassionati di tennis dell’intero territorio. A distanza di due anni e mezzo (grazie alla collaborazione con Stefania Pilia è nata la sede nel centro sportivo Monte Luna) l’associazione continua a promuovere corsi per adulti e per bambini e ora può contare su 60 tesserati tra agonisti e non agonisti.

Il direttivo è composto da Antonio Dessì (presidente), Dario Dessì (direttore sportivo) e Giusy Desogus (segretaria). L’associazione in questi giorni gongola anche per gli importanti risultati sportivi, con due squadre in grado di raggiungere i Playoff di promozione: la squadra che milita in serie D4 (capitano Efisio Soi) è arrivata seconda nel proprio girone, mentre la squadra della serie D2 (capitano Dario Dessì) ha centrato la terza promozione di fila riportando la Serie D1 in Trexenta. Il prossimo obiettivo è conquistare la storica promozione nella serie C regionale.

I giocatori della prima squadra maschile sono: Dario Dessì, Michele Scalas, Graziano Becciu, Fabrizio Lotta, Francesco Marras, Stefano Lucio Tronci e Luca Orrù. Militano nella seconda squadra maschile: Efisio Soi, Lorenzo Collu, Cesare Desogus, Stefano Cogoni, Mirko Musa, Gianluca Cancedda, Stefano Tuveri e Matteo Melis.

