Cala Moresca si trova nel territorio comunale di Golfo Aranci.

La spiaggia è di piccole dimensioni e si caratterizza per la natura solitaria e selvaggia.

La sabbia è dorata e fine, mentre il mare è di colore verde e piuttosto profondo.

Affollata soprattutto in alta stagione, l’area non è sempre molto pulita ed è frequente trovare banchi di posidonie spiaggiate.

L’intatto ambiente naturale è arricchito dalla presenza dell’abbandonata fornace per la produzione di calce, interessante esempio di archeologia industriale.

Proprio dietro l’arenile, con una mulattiera (chiusa da un visibile cancello) si può salire a piedi fino ai 342 metri d’altezza del vecchio faro, con straordinarie viste panoramiche.

COME RAGGIUNGERLA – Giunti a Golfo Aranci, si prosegue in direzione est, svoltando a sinistra prima del porto, verso la stazione ferroviaria. Poi si gira a destra (est) per superarla e giungere – dopo 2,5 chilometri di strada quasi tutta sterrata – fino all’insenatura, formata da due spiaggette e fronteggiata dall’isolotto calcareo di Figarolo.

