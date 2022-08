Cala Sassari è formata da numerose spiagge.

Di natura in parte solitaria e selvaggia, è di medie dimensioni. La sabbia dorata è un po’ scura e fine; il mare verde e poco profondo.

Affollata in alta stagione è abbastanza pulita, talvolta con banchi di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Da Golfo Aranci, sulla strada che conduce ad Olbia, vi sono brevi deviazioni (non segnalate) verso est per raggiungerle; la loro posizione non è facile da descrivere. Occorre comunque voltare due volte a sinistra.

L’arenile principale, subito a nord di Punta Pedrosa, è individuabile perché collegato con una strada (segnalata) verso il Villaggio Cala Sassari. Se si giunge da Golfo Aranci (km 5 circa), nella parte panoramica del tracciato (quando cioè la strada si interna sulle colline), occorre voltare a sinistra prima del bivio nord per il Villaggio Terrata; viceversa, da Olbia, si gira a destra (km 10,7 circa, sempre sud-est) dopo i due bivi di Terrata.

