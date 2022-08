Nella solitudine più totale per dieci mesi all’anno, Cala Piscinnì vanta un’incantevole spiaggia di sabbia fine e bianchissima, bagnata da acque azzurre e trasparenti.

Non lontana, l’omonima torre, posta su un promontorio della costa poco più ad oriente, sotto la quale si aprono due calette sabbiose (accesso con comodo sentierino).

La natura è di aspetto solitario e selvaggio. La spiaggia di piccole dimensioni, il mare verde-azzurro e poco profondo. Affollata in alta stagione, ma non eccessivamente, è pulita, ma con frequente presenza di posidonie spiaggiate. Da non perdere.

COME RAGGIUNGERLA – Si raggiunge con la bellissima Strada Panoramica della Costa del Sud, continuando ancora per circa 6 km verso ovest, dopo la Spiaggia Tuerredda.

Salire alle spalle del promontorio di Capo Malfatano, da cui si ammira uno dei punti più panoramici di questo percorso e di tutte le strade costiere della Sardegna; proseguire e ridiscendere sulla costa; la strada sfiora il litorale e passa proprio accanto all’arenile.

Dal bivio per Porto Teulada, percorrere circa 8 km.

