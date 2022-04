Cala Bernardini si trova a nord-est del Pinus Village, il centro turistico che chiude a sud il litorale di Pula.

La spiaggia forma un unico arenile con il magnifico settore sabbioso di Riva dei Pini, mentre sulla destra, in una costa costituita da rocce granitiche rosa, con una mulattiera si possono scoprire altre piccole calette di sabbia finissima.

Di grandi dimensioni, la spiaggia è dotata di sabbia dorata e fine. Il mare è verde smeraldo e poco profondo.

Piuttosto affollato in alta stagione, l’arenile è pulito, con scarsa presenza di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Percorrere statale 195 in direzione sud.

Dopo il bivio per Riva dei Pini, al termine di una salita e prima della discesa che conduce al bivio di Chia per la Strada della Costa del Sud, girare a sinistra (sud-est) alla svolta segnalata (Pinus Village), che in discesa porta al mare.

La spiaggia si apre a poche decine di metri a nord della Spiaggia Pinus.

