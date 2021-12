Sono Yuman, Tananai e Matteo Romano i concorrenti di Sanremo Giovani che staccano il biglietto per cantare tra i 25 big al Festival, in onda dal primo al 5 febbraio 2022.

Yuman ha vinto cantando “Mille Notti”, secondo Tananai che ha convinto con “Esagerata”, terzo Matteo Romano con il brano “Testa e croce”. All'Ariston a febbraio Yuman porterà “Ora e qui”, Tananai “Sesso occasionale” e Matteo Romano “Virale”.

Nella serata conclusiva della kermesse non è mancata la sfilata dei big, che hanno rivelato il titolo della loro canzone. C’erano tutti, a eccezione causa positività al Covid di Elisa, che però si è collegata da casa via Skype e sarà in gara con “O forse sei tu”. Lunghi applausi e standing ovation per Massimo Ranieri (“Lettera al di là del mare”), Iva Zanicchi (“Voglio amarti”) e Gianni Morandi (“Apri tutte le porte”).

Amadeus con Mahmood e Blanco (Ansa - Dalle Luche)

Tra le proposte più fresche sicuramente quella del sardo Mahmood in coppia con Blanco (“Brividi”). Ma anche Sangiovanni (“Farfalle”), Irama (“Ovunque sarai”) che ha ricordato la sua sfortunata partecipazione dello scorso anno quando rimase "bloccato" a causa del contatto con un positivo e durante la settimana del festival andò in onda sempre la stessa esibizione della prova generale.

Dall'anno scorso è arrivato anche il duo de La Rappresentante di Lista ("Ciao Ciao”). Ritorni anche per Emma (“Ogni volta è così”), Michele Bravi (“Inverno dei fiori”), Giusy Ferreri (“Miele”), Noemi (“Ti amo non lo so dire”) e Le Vibrazioni (“Tantissimo”).

