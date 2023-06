Alle voci su una nuova produzione targata David O. Russell è impossibile non rimanere sull’attenti. Il cineasta che ha saputo stupirci con progetti candidati e premiati agli Oscar come “Il Lato Positivo” e “American Hustle” è ora pronto a un nuovo titolo, stavolta incentrato sulla figura dello storico allenatore di football americano e telecronista sportivo John Madden.

Ad interpretare il ruolo della star sarà l’esilarante ed irresistibile Will Ferrell, in un progetto a carattere biografico reso possibile da una collaborazione tra Amazon Studios e MGM.

Insieme al noto regista, ad affiancarlo nel progetto ci sarà una sceneggiatura firmata Cambron Clark; lo script è a cura dello stesso Russell, del tutto riscritto rispetto ad una sua versione di partenza concepita prima dello sciopero degli sceneggiatori.

Il film si incentrerà specificamente sulla carriera del personaggio sportivo, raccontando in particolar modo la sua determinazione nel voler diventare uno dei più importanti allenatori di football americano di tutti i tempi. Ma si farà anche luce sul suo crollo psicologico ed emotivo, che dopo la vittoria al Super Bowl lo vedrà cadere vittima dello stress, allontanandolo man mano dai successi nel lavoro e dal raggiungimento dei suoi obiettivi.

Altro aspetto su cui porrà specifica attenzione la pellicola è il rapporto tra l’allenatore e il suo fidato amico Al Davis - proprietario della squadra Oakland Raiders - nonché sull’opportunità che Madden ha avuto nella vita di poter contare su una seconda chance, consentendogli di tornare a credere in se e rimettersi in gioco per coltivare la sua passione.

A seguito degli straordinari traguardi sportivi, Madden è diventato anche un commentatore televisivo, considerato unanimemente come uno dei migliori analisti sportivi delle partite NFL. È stato anche telecronista al Monday Night Football e al Sunday Night Football fino al 2008; attualmente presta il suo nome e la sua immagine per una serie di videogiochi della EA Sports, conosciuta come “Madden NFL”.

Quanto al genio di Ferrel, fra gli ulteriori ingaggi il comico sembrerebbe sia stato valutato per assumere il ruolo di protagonista in una serie comedy ambientata nel mondo del golf, ancora sprovvista di titolo e a cui prenderà parte anche Rian Johnson. Si tratterebbe di un progetto che racconta di un professionista in competizione con il PGA.

Sembrerebbe insomma che Ferrell abbia trovato nel tema sportivo molto da cui attingere per mantenere uniche le sue esilaranti performances.

Giovanni Scanu

