Una faida attraversa l’etere.

È quella che si è innescata tra Cristiano Malgioglio e Valeria Marini, rispettivamente giudice e perfomer del programma Rai “Tale e quale e show".

Casus belli, le esibizioni della soubrette di origine sarda, ripetutamente finite nel mirino del cantautore, che non ha esitato a definirle “disastrose”.

Le dure critiche di Malgioglio alla Marini – che nello show ha impersonato, tra le altre Cher, Patty Pravo, anche Shakira, con il cantante durissimo “Più che Shakira è stata una sciagura” - sono diventate un piccolo caso televisivo.

E dopo l’ultima puntata di venerdì, Malgioglio, ospite a “Domenica In”, ha rincarato la dose di frecciatine alla showgirl. Pronta però è stata anche la replica della Marini, ai microfoni di “A ruota libera”.

"Tale e quale – ha spiegato a la Marini a Francesca Fialdini – è un gioco, ma in pochi sanno che dietro c’è tanto lavoro. Mi ferisce la falsità. E quando qualcuno dice falsità su di me ne soffro. Perché ci metto impegno, in tutto, ma purtroppo non viene riconosciuto”.

