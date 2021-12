Verónica Forqué, l’attrice vincitrice di quattro premi Goya, è stata trovata morta nella sua casa di Madrid. La stampa locale parla di suicidio, ma nessuna conferma ufficiale è finora arrivata.

66 anni, era nota al grande pubblico televisivo per aver preso parte alla versione spagnola di “MasterChef” ma la sua carriera è stata costellata di grandi successi, in particolare la partecipazione a “Che ho fatto io per meritare questo?” di Pedro Almodóvar, nel 1984, e sempre con lui nel 1993 sul set di “Kika, un corpo in prestito”. Il regista, attraverso una nota diffusa dalla casa produttrice che condivide con il fratello Agustín, si è detto profondamente addolorato: “Se n’è andata un’attrice straordinaria e una persona insostituibile.

