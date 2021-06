La selezione è stata dura, ma alla fine il Figari Film Fest ha scelto i suoi titoli. Aspettando il programma completo della kermesse, i componenti della giuria e la lista degli ospiti attesi a Olbia, l’organizzazione comunica l’elenco dei 62 film in concorso nell’undicesima edizione del festival internazionale di cortometraggio, in programma dal 19 al 24 giugno.

Pellicole selezionate tra le oltre 1500 arrivate da tutto il mondo che verranno proiettate nelle serate del centro storico cittadino suddivise in cinque sezioni principali (Nazionale, Internazionale, Animazione, Regionale e Scarpette rosse) e una speciale prevista esclusivamente on-line sulla piattaforma Pramamovie (Diamanti grezzi).

Toccherà al cortometraggio statunitense "David" di Zack Woods con Will Ferrell aprire il Figari Film Fest – International Short Film Festival & Market 2021, mentre nella sezione Nazionale si segnalano "Le mosche" di Edgardo Pistone e "Gas station" di Olga Torrico. Tra i regionali "L’uomo del mercato" di Paola Cireddu, per la sezione "Scarpette rosse", tutta al femminile, in gara anche "500 Calorie" di Cristina Spina.

Al Figari ci sarà spazio anche per i progetti di PrimaVera Corti, sessione del Market che darà la possibilità a otto registi di presentare i propri progetti di cortometraggio a un parterre di produttori nazionali, con la speranza di vedere un giorno i propri film prodotti da una delle società coinvolte.

© Riproduzione riservata