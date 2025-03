Il Ferragosto olbiese si arricchisce di un nuovo artista. Il palco del Red Valley Festival è pronto infatti ad accogliere Tony Boy, che torna alla Olbia Arena dopo l’esperienza dell’anno scorso.

Il nuovo goat del rap italiano farà scatenare il pubblico durante la terza data della decima edizione della manifestazione musicale più cool dell’estate, con tutte le sue barre più autentiche.

Il versatile, originale e autentico Tony Boy, all'anagrafe Antonio Hueber, una delle penne più prolifiche della nuova scena rap italiana, sarà protagonista nella notte del 15 agosto con un live che spazierà dalle prime produzioni alle hit più recenti.

Padovano, classe 1999, si distingue per la capacità di muoversi agilmente su diversi generi musicali e trasformare il suo stile passando da suoni più crudi a tracce sentimentali, una dote che gli ha permesso di costruire una fortissima fanbase con cui ha instaurato una connessione profonda. Tony Boy ha dato inizio alla sua carriera nel 2020 con il primo mixtape della saga “Going Hard”, seguito dal secondo volume nel 2021, fino alla pubblicazione del primo album “Umile” nell’estate 2023 (certificato platino).

L’anno successivo continua a confermare il tuo potenziale con il secondo album “Nostalgia (export)” e in seguito con “Going Hard 3”, il terzo mixtape della saga omonima, che lo ha consacrato come uno degli artisti più determinati, ambiziosi e credibili della sua generazione.

Dopo il sold out in tutte le tappe del suo tour invernale, il talentuoso artista veneto è ora pronto far tremare anche il palco del Red Valley con una performance che promette di mandare il pubblico in delirio.

