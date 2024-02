Continuano insistentemente a rincorrersi le voci sui progetti Marvel Studios in programmazione per il prossimo futuro. Dopo le ultime vicende legate ai problemi legali di Jonathan Majors, e alla sua dipartita dall’MCU per il personaggio di Kang il Conquistatore, anche l’attore sudcoreano Steven Yeun sappiamo essersi tirato indietro per il ruolo di Sentry, mancando all’appuntamento nel nuovo progetto Marvel noto come “Thunderbolts”. L’interprete che ha dato vita sul piccolo schermo al personaggio di Glenn Rhee, nella fortunata serie fumettistica “The Walking Dead”, ha visto progredire la sua carriera di importanti collaborazioni: dal film del 2020 “Minari”, valendogli la candidatura agli Oscar per il miglior attore protagonista, alla recentissima miniserie televisiva “Lo Scontro”, premiata col Golden Globe e il Premio Emmy per la miglior interpretazione maschile. Vista perciò l’ottima accoglienza di pubblico e critica ricevuta da Yeun anche nell’ultimo periodo, molte speranze son state riposte nel suo ingaggio per il supereroe.

Per chi non lo sapesse, ci riferiamo ad uno dei personaggi più potenti dell’intero universo Marvel; estremamente instabile dal punto di vista psicologico e dedito all’abuso di sostanze, grazie all’assunzione di una particolare siero erediterà una forza migliaia di volte superiore a quella di Capitan America, capace perfino di distorcere la realtà circostante. Ebbene, scopriamo che l’abbandono di Yeun dipende - anche in questo caso - dai ritardi dovuti allo sciopero di attori e sceneggiatori. Considerando infatti lo slittamento dell’uscita di “Thunderbolts” dal 20 dicembre 2024 al 25 luglio 2025, l’attore avrebbe constatato inevitabili complicazioni con altri impegni lavorativi programmati in precedenza.

Su questo spiacevole inconveniente, lo stesso Yeun ha voluto condividere una dichiarazione pubblica: «Credo che per me il trascorrere del tempo e i cambiamenti avvenuti a Hollywood mi abbiano allontanato dal progetto. Ci sono volute molte bozze via e-mail per essere sicuro di trasmettere la sincerità di quanto mi dispiacesse dovermi ritirare dal film». E rispetto a quale personaggio vorrebbe interpretare in futuro, è stato detto: «Credo sia troppo presto per dirlo. Probabilmente avrò fatto infuriare troppe persone, quindi mi limiterò a dire: grazie per avermi preso in considerazione. Ho qualche idea, ma ho sentito dire che se cominci a parlarne in giro non riceverai mai quelle proposte, quindi me le terrò per me».

Nel frattempo, i Marvel Studios pare non abbiano perso tempo nel trovare un sostituto all’altezza di Yeun. Stando a quando riferito dallo scooper Daniel Ritchman, sembrerebbe infatti sia stato valutato l’attore Lewis Pullman, apparso di recente in “Top Gun: Maverick”.

Le sue esatte parole, brevi ma inequivocabili, pronunciano così: «Pullman ha ricevuto un'offerta per interpretare Sentry». La notizia arriva dopo che Austin Abrams, un altro attore apparso anzitempo nella serie “The Walking Dead”, ha scelto di rifiutare lo stesso ingaggio per il film. Figlio dell’attore Bill Pulman, viene ricordato oltre che per il personaggio di Bob Floyd nel sequel di “Top Gun” in altre partecipazioni come ad esempio “The Strangers - Prey at Night”, “7 sconosciuti a El Royale” o nelle serie televisive “Catch 22”, “Outer Range” e “Lezioni di chimica”. Si aspettano grandi cose, insomma, sulla relase di “Thunderbolts”, il cinecomic attinente alla fase 5 dell’MCU che vanterà nel cast partecipazioni del calibro di Harrison Ford, e racconterà le vicende di un gruppo di criminali con speciali superpoteri assoldato dal governo per una missione ad altissimo rischio.

Il 2025 è ancora lontano, ma non mancheranno certo interessanti sviluppi nei prossimi mesi.

