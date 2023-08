Dopo il notevole successo al botteghino di “Thor: Love and Thunder” - quarto capitolo uscito nel 2022 del filone cinematografico Marvel Studios - e pur considerando i giudizi discordanti ricevuti da parte della critica, pare siano cominciate le procedure base per la realizzazione del quinto film sulle prossime avventure del Dio del Tuono, anche noto come membro del nucleo operativo di supereroi “Avengers”.

Basandosi infatti sulle ultime voci di corridoio riportate dallo scooper @MyTimeToShineHello, la possibilità che un nuovo episodio numerato veda la luce risulta praticamente assodata e con tutta probabilità ritroveremo alle redini del progetto Taika Waititi - il filmaker ingaggiato per la prima volta in un titolo della saga con “Thor: Ragnarok”.

Riportiamo qui le affermazioni estratte direttamente dal profilo Instagram dell’insider: «I Marvel Studios sono al lavoro su Thor 5. C'è una buona possibilità che Taika Waititi possa tornare alla regia, ma non è un accordo chiuso del tutto. Mi piacerebbe vedere qualcun altro alla regia, come Sam Hargrave per esempio. Potrebbe realizzare un film su Thor davvero cazzuto».

Oltre al ritorno del famoso director - noto anche per progetti estranei all’universo Marvel, come nel caso del film premiato agli Oscar ”Jojo Rabbit” - chissà che venga confermata anche la presenza di Chris Hemsworth, star che deve la celebrità proprio alla sua interpretazione del Dio norreno e che - secondo le ultime dichiarazioni - si sarebbe invece decisa ad abbandonare per sempre il ruolo in favore di nuove esperienze sul set.

Ma vista la stima che nutre nei confronti di Waititi, se quest’ultimo venisse confermato come director non è da escludere che anche per Hemsworth possa compiersi uno strappo alla parola data. Rimangono ancora impresse, non a caso, le considerazioni dell’attore seguite all’ingaggio di Waititi nel 2017, che di fatto col suo stile unico ha salvato la saga dal rischio dell’ennesimo flop: «È follemente divertente. Ma non pensate che quell'energia fanciullesca e frenetica siano sinonimo di qualcuno che non è preparato. È una combinazione unica».

E anche il regista affermò lo scorso anno del suo interesse nel voler realizzare un nuovo episodio solo con la conferma di Hemsworth all’interno del cast: «Non so cosa accadrà dopo. Ne farei decisamente un altro, ma solo se lo facesse Chris. Ma dovrebbe essere qualcosa di sorprendente e inaspettato per farmi venire voglia di farlo. Quale potrebbe essere il nuovo approccio? Le battaglie e tutti i combattimenti vanno bene, ma vorrei qualcosa che sembrasse inaspettato quando si tratta della storia. Come semplicemente un film con un budget da 5 milioni di dollari senza alcun combattimento, semplicemente Thor in viaggio. Come Nebraska».

A partire dal terzo episodio, Waititi ha completamente rinnovato la formula narrativa e lo stile del personaggio, attribuendogli un temperamento più leggero rispetto alle fasi iniziali e di fatto dividendo in due l’opinione della fanbase, tra chi ha accolto i cambiamenti effettuati e chi invece li ha trovati ben poco in linea con la controparte a fumetti.

Ci sarà da aspettare a lungo probabilmente in vista di ulteriori novità, ma siamo pronti a scommettere che non mancheranno di sicuro.

