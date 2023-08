Dopo il consenso riscosso a livello globale col film storico “Niente di nuovo sul fronte occidentale” - ispirato all’omonimo romanzo di Erich Maria Remarque e premiato alla scorsa edizione degli Oscar con ben quattro statuette, fra cui quella per il miglior film straniero - il regista e sceneggiatore tedesco Edward Berger pare stia avviando tutte le procedure necessarie per un nuovo film, rivolgendosi anche stavolta ad interpreti di notorietà internazionale.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni trapelate per conto di Production Weekly, voci insistenti suggerirebbero il nome di Thimothée Chalamet - giovane star affermatasi soprattutto grazie a titoli come “Call me by your name” o con la saga fantascientifica “Dune” diretta da Denis Villeneuve - fra i papabili interpreti per il ruolo da protagonista in “The Last Adventure”, il remake di un classico del 1967 del regista Robert Enrico.

Il film sarà prodotto per conto di Netflix, come già successo per “The King” e “Don’t look up” a cui Chalamet ha preso parte, e si focalizzerà sulla storia di un avventuriero in giro per il mondo alla ricerca di una nave scomparsa con al suo interno dei tesori dal valore inestimabile, risalenti all’epoca della guerra in Iraq.

Per chi se lo fosse lasciato sfuggire, il titolo del film originale diretto da Enrico - adattamento cinematografico del romanzo di José Giovanni - è “I tre avventurieri”, di produzione franco-italiana, e vanta nel suo cast nomi illustri fra cui Alain Delon, Lino Venture e Joanna Shikmus.

Attualmente Berger sembrerebbe occupato nei lavori di post produzione per “Conclave”, thriller britannico scritto da Peter Straughan e ispirato all'omonimo romanzo del 2016 di Robert Harrische, che conta fra i suoi interpreti Ralph Fiennes, John Lithgow, Stanley Tucci e gli italiani Isabella Rossellini e Sergio Castellitto. Pur considerando dunque le recenti operazioni di casting l’attesa per il nuovo film potrebbe non essere troppo breve.

Per ciò che riguarda invece le nuove uscite con Chalamet coinvolto in prima linea come non citare “Wonka”, prequel del film del 1971 “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” in uscita il 13 dicembre, in cui lo strampalato fondatore della fabbrica muoverà i primi passi tra insolite avventure e l’incontro con i bizzarri Umpa Lumpa. Intervistato dal magazine Rolling Stone, il regista Paul King ha ammesso di non aver provveduto a nessuna audizione per l’attore americano, affermando: «Si è trattata di un'offerta diretta perché è grandioso e pensavo fosse l'unica persona che potesse farlo. Le sue performance musicali del liceo sono su YouTube e hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni, quindi già sapevo che è capace di cantare e ballare davvero bene».

Chissà allora che questi feedback professionali siano un’ulteriore anticipazione del valore artistico che potremmo aspettarci col prossimo film di Berger. D’altronde Chalamet, per conto proprio, ha saputo deludere ben poco fino ad ora con le sue interpretazioni.

