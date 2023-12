Dopo il grande successo internazionale, “The Floor” sbarca in Italia. E tra i 100 concorrenti del nuovo game show di Rai 2, in onda dal 2 gennaio in prima serata in 6 puntate, c’è anche Paola Mura.

«La mia partecipazione nasce da L’Eredità, esperienza che ho fatto l’anno scorso: gli autori con cui feci il provino mi hanno contattato per chiedermi se volessi partecipare a questo nuovo game show», racconta la 45enne insegnante cagliaritana, appassionata di cruciverba e professoressa di Lettere al Liceo “Alberti” di Cagliari.

«I miei studenti continuano a chiedermi se ho vinto io», spiega divertita Mura. «Le puntate sono state già tutte registrate, ma non posso spoilerare nulla, se non che ogni concorrente ne sfida un altro nel suo ambito oppure viene sfidato nella materia dell’altro: stiamo parlando di specialità, che possono essere in linea col lavoro, come nel mio caso, o con le proprie passioni e i propri interessi. C’è di tutto: dagli attori italiani alle squadre di calcio, fino agli utensili da lavoro».

Condotto dai The Jackal, al secolo Ciro Priello e Fabio Balsamo, The Floor poggia su un campo da gioco gigante, sul quale si sfidano 100 concorrenti in 100 argomenti diversi, con 100mila euro in palio e 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa. Alla fine, ne rimarrà solo uno. O una: sarà Paola Mura?

