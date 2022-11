Nel 2014 ha vinto The Voice e da quel momento il suo talento nel canto l’ha portata in giro per tutto il mondo: ha condiviso il palco con Ricky Martin, con Kylie Minogue, ricevendo i complimenti di star del calibro di Madonna.

Oggi a distanza di otto anni, e dopo 15 di vita religiosa, Suor Cristina si mostra come Cristina Scuccia: a Verissimo, in tailleur rosso, la 34enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, ha rivelato di aver deciso di rinunciare ai voti.

Una scelta che non è stata presa con leggerezza, ha detto, ma è stata il frutto di un percorso lungo, ben ponderato ma «complesso e difficile».

“Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me – ha raccontato - se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho trovato delle difficoltà ma oggi ho il sorriso e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente».

Cristina ha ricordato con amore i 15 anni di vita religiosa, «anni splendidi»: «Per me è stata un’esperienza intensa che mi ha fatto crescere». Ma dopo il grandissimo successo internazionale, inaspettato, che «non ha messo in crisi la mia vocazione», le sorelle «hanno cercato di proteggermi. Però l’eccesso di protezione è diventata quasi limitazione per me».

Insomma qualcosa dentro di lei è scattato, e dopo mesi di riflessione, ha deciso di dare una svolta.

Oggi Cristina vive in Spagna e lavora come cameriera.

«Credo sempre nell’amore, non nego che stando in giro qualcuno mi abbia corteggiato», ha aggiunto, «ma al momento non è una priorità, però non direi di no ad un colpo di fulmine. Sono innamorata della vita: bisogna amare sé stessi e gli altri».

